Мэрия Уфы будет обязана расселить аварийные дома до конца 2022 года

Ленинский районный суд обязал мэрию Уфы расселить аварийные дома Ленинского района до конца 2022 года.
В прокуратуру района поступили многочисленные жалобы от жильцов домов по улицам Ак-Идель, Ахметова, Малой Лесозаводской, Рычкова, Зенцова, Судоремонтной и переулка Запорожского. Изношенность строений по этим улицам оценивается от 74 до 76%. Но чиновники планировали расселить аварийные дома только к 31 декабря 2026 года, то есть уфимцам бы пришлось жить в опасных домах ещё пять лет.
Прокурор направил заявление в суд, чтобы признать незаконным распоряжение мэрии города. Суд согласился с доводами заявителя и установил другой срок расселения — 31 декабря 2022 года. Однако приговор в законную силу не вступил, и администрация Уфы ещё может его обжаловать.