Мэрия Уфы будет обязана расселить аварийные дома до конца 2022 года

В прокуратуру района поступили многочисленные жалобы от жильцов домов по улицам Ак-Идель, Ахметова, Малой Лесозаводской, Рычкова, Зенцова, Судоремонтной и переулка Запорожского. Изношенность строений по этим улицам оценивается от 74 до 76%. Но чиновники планировали расселить аварийные дома только к 31 декабря 2026 года, то есть уфимцам бы пришлось жить в опасных домах ещё пять лет.