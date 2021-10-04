Жительница Башкирии лишилась более миллиона рублей, вложив их в брокерскую компанию

43-летняя жительница Бирского района обратилась в местное отделение полиции и сообщила, что в попытках заработать лишилась крупной суммы денег.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, заявительнице позвонил неизвестный и предложил инвестировать деньги в брокерскую компанию. Доверчивая женщина вложила более миллиона рублей, однако прибыль от вложенных денежных средств так и не получила.
Спустя некоторое время заявительница узнала, что компания закрылась. Она поспешила обратиться в правоохранительные органы.