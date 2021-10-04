В Башкирии парни избили двоих сторожей-пенсионеров

Момент конфликта попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Поначалу двое парней пытались проехать через автоматический шлагбаум - они открыли его вручную и, соответственно, сломали. Затем они остановились перед охранниками и после словесного конфликта стали наносить им удары по голове и лицу.