В Башкирии парни избили двоих сторожей-пенсионеров

Вопиющий случай произошел накануне в поселке Верный Иглинского района Башкирии - двое парней избили двоих сторожей-пенсионеров.

Фото №1 - В Башкирии парни избили двоих сторожей-пенсионеров

Момент конфликта попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Поначалу двое парней пытались проехать через автоматический шлагбаум - они открыли его вручную и, соответственно, сломали. Затем они остановились перед охранниками и после словесного конфликта стали наносить им удары по голове и лицу.

Как сообщили в паблике "БашДТП", перед избиением один из пенсионеров угодил под колеса неадекватных зачинщиков ссоры.

В региональном МВД данный инцидент пока что не прокомментировали.

Фото: Стоп-кадр видео "БашДТП"

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