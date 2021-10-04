В Башкирии парни избили двоих сторожей-пенсионеров

Вопиющий случай произошел накануне в поселке Верный Иглинского района Башкирии - двое парней избили двоих сторожей-пенсионеров.
Момент конфликта попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Поначалу двое парней пытались проехать через автоматический шлагбаум - они открыли его вручную и, соответственно, сломали. Затем они остановились перед охранниками и после словесного конфликта стали наносить им удары по голове и лицу.
Как сообщили в паблике "БашДТП", перед избиением один из пенсионеров угодил под колеса неадекватных зачинщиков ссоры.
В региональном МВД данный инцидент пока что не прокомментировали.
Фото: Стоп-кадр видео "БашДТП"