Автопробег «Чистая страна», проехавший через Уфу, финишировал в Екатеринбурге

Экологический автопробег финишировал в Екатеринбурге. Колонна коммунальной техники в рамках всероссийской акции «Чистая страна 2.0» за 23 дня преодолела почти 5 тысяч км.

За это время было собрано почти 7 тонн мусора и 10 тонн отработанных шин. Покрышки отправились на предприятия-утилизаторы. Всего в автопробеге приняли участие около 60 тысяч человек. Акция стартовала в Москве, ее участниками стали 11 городов.