Автопробег «Чистая страна», проехавший через Уфу, финишировал в Екатеринбурге

Экологический автопробег финишировал в Екатеринбурге. Колонна коммунальной техники в рамках всероссийской акции «Чистая страна 2.0» за 23 дня преодолела почти 5 тысяч км.
За это время было собрано почти 7 тонн мусора и 10 тонн отработанных шин. Покрышки отправились на предприятия-утилизаторы. Всего в автопробеге приняли участие около 60 тысяч человек. Акция стартовала в Москве, ее участниками стали 11 городов.
В рамках проекта школьники в игровом формате познакомились с правилами обращения с отходами, узнали, как подарить пластику вторую жизнь благодаря переработке. Для этого была разработана серию экоуроков. В офлайн- и онлайн-форматах в них приняли участие школьники из 172 образовательных учреждений России.