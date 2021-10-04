В Уфе открылась фотовыставка «Блокадные дети войны»

В Национальном музее Башкортостана открылась фотовыставка «Блокадные дети войны». Это уникальное собрание снимков и воспоминаний тех, кто был эвакуирован из Ленинграда в республику, ещё будучи ребенком.

В годы войны Башкирия стала вторым домом более чем для 20 тысяч блокадников. В истории Великой Отечественной войны одним из самых страшных событий была блокада Ленинграда. Это история настоящего геноцида людей, которая растянулась едва ли не до самого конца войны. Выставку организовали в честь 80-летия начала блокады Ленинграда.