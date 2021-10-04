В музыкальной школе Уфы заложили «капсулу времени»

В «капсулу времени» поместили памятный буклет, значок сабитовца, флешку с фотографиями концертов и педагогического коллектива, а также ноты гимна школы и архив произведений Наримана Сабитова. Кроме того, в нее вложили официальное послание сабитовцам и письма потомкам от учащихся школы. Вскрыть капсулу планируют ровно через 25 лет.