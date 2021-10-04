Шихан Торатау украсил обложку модного журнала

Наша история вдохновлена местной башкирской легендой о Шиханах и независимой красавице Агидель, которая превратилась в реку Белая, убегая от нежеланной любви на встречу к вечной свободе! Снимали мы на могущественном Шихане Торатау и в его окрестностях. Гора считалась священной, здесь проводили культовые обряды, восхваляя божество тюркских народов – бога неба Кук-Тарахэ. К северу от горы находится прозрачное озеро Тугар-Салган, и туда мы тоже добрались.

Марина Адам