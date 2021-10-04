Шихан Торатау украсил обложку модного журнала

В октябре модный журнал ELLE выпустил номер с 25 разными обложками. На фотографиях красуются модели из 25 регионов России и стран бывшего СССР.

Фото №1 - Шихан Торатау украсил обложку модного журнала

Одну из обложек украсила юная модель из Башкирии Анастасия Авдонина, которая позировала на фоне священной горы Торатау. О процессе съемок рассказала фотограф Марина Адам. Её мама и бабушка – уроженки Стерлитамака.

История, рассказанная на фотографиях, вдохновлена легендой о красавице Агидель, которая сбежала от нежеланной любви ради свободы.

Фото №2 - Шихан Торатау украсил обложку модного журнала

Наша история вдохновлена местной башкирской легендой о Шиханах и независимой красавице Агидель, которая превратилась в реку Белая, убегая от нежеланной любви на встречу к вечной свободе! Снимали мы на могущественном Шихане Торатау и в его окрестностях. Гора считалась священной, здесь проводили культовые обряды, восхваляя божество тюркских народов – бога неба Кук-Тарахэ. К северу от горы находится прозрачное озеро Тугар-Салган, и туда мы тоже добрались.

Марина Адам 

Фото: marinaadam_studio

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