Шихан Торатау украсил обложку модного журнала

В октябре модный журнал ELLE выпустил номер с 25 разными обложками. На фотографиях красуются модели из 25 регионов России и стран бывшего СССР.
Одну из обложек украсила юная модель из Башкирии Анастасия Авдонина, которая позировала на фоне священной горы Торатау. О процессе съемок рассказала фотограф Марина Адам. Её мама и бабушка – уроженки Стерлитамака.
История, рассказанная на фотографиях, вдохновлена легендой о красавице Агидель, которая сбежала от нежеланной любви ради свободы.
Фото: marinaadam_studio