В одной из школ Башкирии создан новый кадетский класс

Школьники принесли присягу в присутствии учителей, родителей, военнослужащих ветеранов. Теперь форму будут носить 26 учащихся. А всего кадетов, вместе с 6-м классом, стало 50. Кроме того, образовательному учреждению было передано именное знамя. С этого момента полотнище станет главным символом и реликвией кадетов школы.

Помимо этого, школе передали на вечное хранение краповый берет уроженца Дюртюлинского района майора Вадима Салимгареева. Военнослужащего Росгвардии не стало год назад. За время службы Вадим Салимгареев неоднократно участвовал в операциях против боевиков, вел за собой солдат. Был отмечен наградами за умелое командование, не допустив гибели подчиненных личного состава. Теперь в школе установлен памятный постамент с беретом и портретом Вадима. По стопам отважного майора пошел и его младший брат.