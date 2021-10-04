Еще один депутат покинет Госсобрание Башкирии

Напомним, что ранее Государственное Собрание покинули депутаты от «Единой России» Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева, избранные в Государственную Думу. Также заявление о досрочном сложении полномочий написал депутат от КПРФ Андрей Егоров, который продолжит парламентскую деятельность в составе уфимского городского Совета. Таким образом, в Государственном Собрании четыре вакантных места, которые в ближайшее время займут представители партий «Единая Россия» и КПРФ.