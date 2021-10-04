Еще один депутат покинет Госсобрание Башкирии

Парламент Башкирии покинет депутат Рашид Гатиатуллин, который был избран по списку партии «Единая Россия». Он написал заявление на имя председателя Госсобрания Константина Толкачева с просьбой о досрочном прекращении полномочий.

Фото №1 - Еще один депутат покинет Госсобрание Башкирии

Депутат сдает мандат по собственной инициативе. У него есть такое право. Хочу поблагодарить его за работу в парламенте и пожелать дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания

За активную общественно-политическую деятельность и за большой вклад в развитие законодательства Башкирии Толкачев вручил депутату Почетную грамоту.

Процедура дополнительных выборов не предусмотрена, так как Рашид Гатиатуллин был избран по единому республиканскому округу. Решение о передаче мандата будет приниматься на партийном уровне в «Единой России».

Напомним, что ранее Государственное Собрание покинули депутаты от «Единой России» Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева, избранные в Государственную Думу. Также заявление о досрочном сложении полномочий написал депутат от КПРФ Андрей Егоров, который продолжит парламентскую деятельность в составе уфимского городского Совета. Таким образом, в Государственном Собрании четыре вакантных места, которые в ближайшее время займут представители партий «Единая Россия» и КПРФ.

Фото: РБК.

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