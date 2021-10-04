В Башкирии ещё 488 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 4 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о новых заболевших в республике. Так, за последние сутки корнавирус выявили ещё у 488 человек. Общее количество заболевших достигло 68 797.
Известно, что на амбулаторном лечении находятся 6639 человек. В больницах получают необходимое лечение 846 пациентов, из них 44 находятся в тяжелом состоянии, а 17 нуждаются в ИВЛ. Ещё 21 зараженный коронавирусом скончался.
Всего в Башкирии развернуто 6550 коек для ковид-пациентов. Занято более 92%.
Также министр здравоохранения отметил, что в республике имеются все четыре вакцины от коронавируса. 1 295 353 человек привились первым компонентом, а полностью завершили вакцинацию уже 1 188 587 граждан.