Пожар в Башкирии унес жизнь 65-летнего мужчины

Вчера, третьего октября, в Учалинском районе Башкирии произошел пожар - загорелся бревенчатый дом. Об этом сообщила представитель регионального Госкомитета по ЧС Эльвина Якшыгулова в прямом эфире из ЦУР.

На место ЧП выехали пожарные. Известно, в доме был установлен пожарный извещатель. Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.

В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили тело 65-летнего мужчины. Он проживал в доме один. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.