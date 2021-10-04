Подозреваемый в убийстве студенток из Башкирии находится в коме

Накануне, 3 октября, был задержан подозреваемый в жестоком убийстве трёх студенток из Башкирии.
Напомним, в сгоревшей квартире в городе Гай Оренбургской области были найдены тела трёх студенток медколледжа из Башкирии 17, 19 и 20 лет со следами ножевых ранений и другими травмами. Предположительно, девочки были изнасилованы.
Недалеко от места происшествия были найдены окровавленные вещи 29-летнего Александра Лазарева, который и стал главным подозреваемым. Он был задержан при попытке угнать машину в Орске.
Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов не могут допросить задержанного, так как он находится в коме неизвестной этиологии. При физически нормальном состоянии, мужчина не реагирует на внешние раздражители. Полиция предполагает, что подозреваемый может притворяться.