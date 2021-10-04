В Башкирии три человека скончались в крупной аварии

Сегодня, 4 октября, в Альшеевском районе произошла смертельная авария. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, погибли три человека.

Инцидент произошёл на 7 км автодороги Раевка-Ташлы. На автодороге столкнулись «ВАЗ-2114», которым управлял 40-летний мужчина, и «Рено Логан» под управлением 63-летнего водителя.

Авария унесла жизни водителя отечественного авто и его 48-летнего пассажира. Также от полученных травм скончалась 79-летняя пассажирка «Рено». Ещё одна пассажирка 68 лет экстренно госпитализирована.

Все подробности ДТП предстоит выяснить.