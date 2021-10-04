В Башкирии семейная пара застряла на лодке посреди водохранилища

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС сообщила о застрявших посреди водоёма людях. Оказалось, лодка семейной пары заглохла и застряла.

3 октября 41-летний мужчина и 40-летняя женщина в темное время суток отправились кататься на моторной лодке по Павловскому водохранилищу. В один момент плавательное средство просто заглохло прямо посреди водоёма. Самостоятельно приплыть к берегу застрявшие уже не смогли.

К счастью, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые помогли паре выбраться. В это время было уже очень холодно и темно, однако помощь врачей мужчине и женщине не понадобилась.