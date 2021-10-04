В Башкирии рабочий погиб по вине замначальника цеха
В Баймакском районе Башкирии будут судить 38-летнего замначальника цеха за гибель рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в мае 2021 года заместитель начальника отдела цеха АО «Баймакский литейно-механический завод» получил сообщение о поломке грузоподъемного устройства. В нарушение положений правил охраны труда и техники безопасности он дал незаконное поручение и допустил к работе сотрудника, не прошедшего соответствующее обучение, не имеющего навыков и приемов выполнения работ на высоте.
пресс-служба прокуратуры Башкирии
Слесарь-ремонтник сорвался с высоты более 6 метров и получил несовместимые с жизнью травмы.
Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.