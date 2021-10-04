В Башкирии рабочий погиб по вине замначальника цеха

По версии следствия, в мае 2021 года заместитель начальника отдела цеха АО «Баймакский литейно-механический завод» получил сообщение о поломке грузоподъемного устройства. В нарушение положений правил охраны труда и техники безопасности он дал незаконное поручение и допустил к работе сотрудника, не прошедшего соответствующее обучение, не имеющего навыков и приемов выполнения работ на высоте.

пресс-служба прокуратуры Башкирии