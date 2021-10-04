В России выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса

В России, по официальным федеральным данным на 4 октября, было зафиксировано всего 7 612 317 случаев COVID-19. Эпидемиологическая ситуация остается непростой.

За сутки из общего числа зафиксировано 25 781 фактов болезни. Также за сутки выписано 14 526 пациентов, завершивших лечение от коронавируса. Всего в стране выздоровели 6 740 491 пациентов.