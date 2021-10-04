Следком опроверг информацию об изнасиловании трёх убитых студенток из Башкирии

Напомним, девочек 17, 19 и 20 лет с ножевыми ранениями нашли в сгоревшей квартире 30 сентября в городе Гай, где они учились в медколледже. Вскоре недалеко от места происшествия были найдены окровавленные вещи, которые принадлежат предполагаемому убийце – 29-летнему Александру Лазареву. 3 октября подозреваемого задержали, однако мужчина впал в кому неизвестной этиологии. Известно, что после капельницы ему стало лучше.