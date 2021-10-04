В Башкирии без вакцины никуда не пустят

Без вакцины никуда: в регионе вступил в силу первый пакет новых ограничений по COVID-19. С сегодняшнего дня в места массового скопления людей нельзя будет попасть без действующего сертификата об иммунизации. Допускается наличие справки о перенесенном в течение полугода заболевании. А вот отрицательный результат ПЦР–теста разрешается предъявлять только при посещении музеев, библиотек и выставок.

Второй этап введения ограничений начинается с 12 октября. В список мест, куда нельзя без справки о вакцинации от COVID-19, добавятся торговые центры, междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

Напомним, во многих школах республики введён карантин. Организации дополнительного образования также перешли на онлайн–формат обучения. Ситуация по заболеваемости продолжает бить рекорды. За выходные от коронавируса в республике умерло 46 человек. Всего с начала пандемии погибло 1 683 человека, большая часть из которых – пожилые.