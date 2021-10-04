В школах Башкирии – высокая степень заболеваемости COVID-19

В основном лидирующую позицию на сегодня по коронавирусной инфекции занимают школы. Несмотря на то, что показатели ОРВИ благодаря тем мерам, которые были приняты ранее по переводу на дистанционную форму обучения 5–8 и 10 классов, дали снижение.

Анна Казак, руководитель регионального управления Роспотребнадзора