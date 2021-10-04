В школах Башкирии – высокая степень заболеваемости COVID-19

В 550 школах региона болеют коронавирусом. Это почти 30% от общего числа. Об этом стало известно на оперативном совещании в Правительстве. В связи с ухудшением эпидобстановки в школах введён карантин.     

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В основном лидирующую позицию на сегодня по коронавирусной инфекции занимают школы. Несмотря на то, что показатели ОРВИ благодаря тем мерам, которые были приняты ранее по переводу на дистанционную форму обучения 5–8 и 10 классов, дали снижение.

Анна Казак, руководитель регионального управления Роспотребнадзора

Перевод доли школьников на онлайн-режим обучения дал неплохие показатели. За последние три дня впервые с начала сентября в Башкирии количество заболевших COVID-19 в образовательных учреждениях пошло на спад.

В сентябре на дистанционку частично перевели школы в 12 районах Башкирии. С 27 сентября удалёнку для учеников 5-8 и 10 классов ввели и в уфимских образовательных заведениях.

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