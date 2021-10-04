Стали известны сроки проведения школьных экзаменов в Башкирии

Появилось расписание ОГЭ и ЕГЭ, проводимых в регионе. Так, госэкзамен для девятиклассников планируется провести с 21 апреля по 2 июля. Досрочный период пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля. Дополнительные дни – с 5 по 24 сентября.
Единый государственный экзамен назначен на даты с 21 марта по 2 июля. До 15 апреля предусмотрен досрочный период сдачи экзамена, а основной период продлится с 27 мая по 2 июля. Дополнительные дни выделены с 5 по 20 сентября.
Основной период сдачи ЕГЭ начнется 27 мая. Выпускники напишут экзамен по географии, литературе и химии, 30 и 31 мая – по русскому. Резерв запланирован с 23 июня пo 2 июля.