Стали известны сроки проведения школьных экзаменов в Башкирии

Появилось расписание ОГЭ и ЕГЭ, проводимых в регионе. Так, госэкзамен для девятиклассников планируется провести с 21 апреля по 2 июля. Досрочный период пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля. Дополнительные дни – с 5 по 24 сентября.

Единый государственный экзамен назначен на даты с 21 марта по 2 июля. До 15 апреля предусмотрен досрочный период сдачи экзамена, а основной период продлится с 27 мая по 2 июля. Дополнительные дни выделены с 5 по 20 сентября.