В Башкирии пройдёт аукцион арестованного имущества

В Башкирии будут продавать арестованное имущество – помещения, земельные участки, транспортные средства. На аукционе можно будет увидеть самые разные марки машин: от BMW  и Toyota до Peugeot.

Фото №1 - В Башкирии пройдёт аукцион арестованного имущества

Всего на аукционе за долги будет выставлено 30 автомобилей. Стартовая цена – 290 тысяч рублей и выше. Самые дорогие машины, которые будут на торгах: BMW 5 2010 года, Toyota Camry,  Porsche Cayenne S Diesel. Их стоимость варьируется от одного до четырёх миллионов рублей.

Заявки на участие принимаются до 20 октября на сайте «РТС–Тендер». Распродажа пройдет 25 октября.

Фото: svetput.ru

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