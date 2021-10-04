В Башкирии пройдёт аукцион арестованного имущества

В Башкирии будут продавать арестованное имущество – помещения, земельные участки, транспортные средства. На аукционе можно будет увидеть самые разные марки машин: от BMW и Toyota до Peugeot.

Всего на аукционе за долги будет выставлено 30 автомобилей. Стартовая цена – 290 тысяч рублей и выше. Самые дорогие машины, которые будут на торгах: BMW 5 2010 года, Toyota Camry, Porsche Cayenne S Diesel. Их стоимость варьируется от одного до четырёх миллионов рублей.