Информация о коме убийцы студенток из Башкирии – фейк

Сведения о том, что подозреваемый в убийстве студенток из Башкирии находится в коме, фейк. Следком по Оренбургской области опроверг информацию, согласно которой 29-летений Александр Лазарев впал в кому неизвестной этиологии.

Сообщается, что правоохранители проводят с задержанным следственные действия. Мужчину поймали накануне, когда он пытался угнать автомобиль в Орске. Напомним, тела трех студенток из Башкирии были обнаружены в сгоревшей квартире в городе Гай Оренбургской области. Девушки 17, 19 и 20 лет учились с медколледже. На их телах зафиксированы следы ножевых ранений и другие травмы. Предположительно, студентки были изнасилованы.