Радий Хабиров поручил главам лично проконтролировать соблюдение антиковидных мер

Я прошу сегодня же глав муниципалитетов лично посмотреть – подчеркиваю, лично – как выполняется указ в части 4 в отношении государственных и муниципальных, и лично пойти по музеям, выставочным залам, библиотекам, театрам, кинотеатрам, которые находятся на вашей территории и посмотреть, как люди поняли и как исполняется. Когда 12-е наступит, соответственно, 12-го тоже пойти.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан