Радий Хабиров поручил главам лично проконтролировать соблюдение антиковидных мер

Глава Башкортостана поручил главам муниципалитетов лично проконтролировать исполнение антиковидных мер, которые вступили в силу с 4 октября. Об этом руководитель региона заявил на оперативном совещании в правительстве.
Напомним, новые ограничения заработают поэтапно. Для того, чтобы посетить ряд учреждений культуры, необходимо предъявить справку о вакцинации от коронавируса или документ о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. С 12 октября аналогичные требования будут и в отношении торговых центров и пассажирских перевозок.
Рейды проводит Роспотребнадзор. Карантин действует в 240 школах, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Обязательную вакцинацию ввели на тех предприятиях, где зафиксировали вспышки заболеваемости при низком проценте сделавших прививку.