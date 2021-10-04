Радий Хабиров поручил главам лично проконтролировать соблюдение антиковидных мер

Глава Башкортостана поручил главам муниципалитетов лично проконтролировать исполнение антиковидных мер, которые вступили в силу с 4 октября. Об этом руководитель региона заявил на оперативном совещании в правительстве.

Напомним, новые ограничения заработают поэтапно. Для того, чтобы посетить ряд учреждений культуры, необходимо предъявить справку о вакцинации от коронавируса или документ о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. С 12 октября аналогичные требования будут и в отношении торговых центров и пассажирских перевозок.

Я прошу сегодня же глав муниципалитетов лично посмотреть – подчеркиваю, лично – как выполняется указ в части 4 в отношении государственных и муниципальных, и лично пойти по музеям, выставочным залам, библиотекам, театрам, кинотеатрам, которые находятся на вашей территории и посмотреть, как люди поняли и как исполняется. Когда 12-е наступит, соответственно, 12-го тоже пойти.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Рейды проводит Роспотребнадзор. Карантин действует в 240 школах, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Обязательную вакцинацию ввели на тех предприятиях, где зафиксировали вспышки заболеваемости при низком проценте сделавших прививку.

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