В техникуме Уфы, где нет отопления, могут отменить занятия

Сегодня, 4 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили старт отопительного сезона в регионе.

Так, стало известно, что в уфимском железнодорожном техникуме и его общежитии до сих пор не дали тепло. Радий Хабиров поручил министру образования республики Айбулату Хажину оценить обстановку и принять решение о приостановлении занятий.