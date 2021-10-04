В техникуме Уфы, где нет отопления, могут отменить занятия

Сегодня, 4 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили старт отопительного сезона в регионе.

Фото №1 - В техникуме Уфы, где нет отопления, могут отменить занятия

Так, стало известно, что в уфимском железнодорожном техникуме и его общежитии до сих пор не дали тепло. Радий Хабиров поручил министру образования республики Айбулату Хажину оценить обстановку и принять решение о приостановлении занятий.

Там зама какого-то вашего или начальника департамента отправьте сегодня – пусть сходит посмотреть, что в общежитии. Если они там в шубах ходят, остановите занятия, отправьте домой. Там же подростки живут.

Радий Хабиров, глава Башкирии 

По предварительной информации, учебное учреждение осталось без отопления из-за повреждения теплотрасс. Пока студентам приходится греться с помощью электрических обогревателей.

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