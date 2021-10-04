В Москве презентовали фильм о легендарном скульпторе Салавате Щербакове

В Москве состоялась
презентация документального фильма о легендарном скульпторе Салавате Щербакове.
Съёмки картины проходили в Уфе, Архангельском районе и в столице России.
В фильме народный
художник впервые заговорил на башкирском языке, рассказал, что мечтает
поставить в Башкортостане памятник по мотивам эпоса «Урал-батыр». Сам Салават
Щербаков лично присутствовал на премьере и поблагодарил авторов за проделанную
работу.
Когда ко мне с этим
обратились, это было для меня и почетно, и как-то непривычно, потому что наша
работа обычно проходит где-то в мастерской, в тишине, не на сцене. А тут вдруг
такой интерес, и мне было приятно, что я могу многое узнать и многое рассказать
о профессии, о башкирском наследии.Салават Щербаков, народный художник России, скульптор
Когда я познакомилась с Салаватом
Александровичем, я подумала: такой открытый, такой добрый, наверное, легко
будет его раскрывать. Но как всегда это впечатление оказалось обманчивым, потому
что творческие люди поначалу кажутся такими свойскими, но когда начинаешь приближаться
к их душе и копаться в ней, понимаешь, какие они добрые и в то же время
закрытые люди.Гаухар Батталова, автор фильма «Меня зовут Салават»
Салават Щербаков – автор
многих скульптур. С их фотографиями зрители смогли ознакомиться в фойе
представительства Республики Башкортостан в Москве. Одна из последних и самых
важных работ автора – макет памятника знаменитому генералу, Герою России
Минигали Шаймуратову. В настоящее время в мастерской Салавата Щербакова идет
работа над созданием постамента, открытие которого запланировано на Советской
площади Уфы.
Фильм, я бы сказал,
эпохальный: не каждому художнику удается иметь такой фильм. Мастерство тех
людей, кто его создавал, безусловное. Я думаю, этот фильм будет одним из
лучших, характеризующих наше искусство и конкретного мастера, носителя этой культуры,
искусства, традиций, патриотизма – Салавата Александровича Щербакова.Игорь Воскресенский, вице-президент Союза архитекторов России