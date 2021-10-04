В Москве презентовали фильм о легендарном скульпторе Салавате Щербакове

В Москве состоялась презентация документального фильма о легендарном скульпторе Салавате Щербакове. Съёмки картины проходили в Уфе, Архангельском районе и в столице России.

В фильме народный художник впервые заговорил на башкирском языке, рассказал, что мечтает поставить в Башкортостане памятник по мотивам эпоса «Урал-батыр». Сам Салават Щербаков лично присутствовал на премьере и поблагодарил авторов за проделанную работу.

Когда ко мне с этим обратились, это было для меня и почетно, и как-то непривычно, потому что наша работа обычно проходит где-то в мастерской, в тишине, не на сцене. А тут вдруг такой интерес, и мне было приятно, что я могу многое узнать и многое рассказать о профессии, о башкирском наследии.

Салават Щербаков, народный художник России, скульптор
Фото №1 - В Москве презентовали фильм о легендарном скульпторе Салавате Щербакове

Когда я познакомилась с Салаватом Александровичем, я подумала: такой открытый, такой добрый, наверное, легко будет его раскрывать. Но как всегда это впечатление оказалось обманчивым, потому что творческие люди поначалу кажутся такими свойскими, но когда начинаешь приближаться к их душе и копаться в ней, понимаешь, какие они добрые и в то же время закрытые люди.

Гаухар Батталова, автор фильма «Меня зовут Салават»

Салават Щербаков – автор многих скульптур. С их фотографиями зрители смогли ознакомиться в фойе представительства Республики Башкортостан в Москве. Одна из последних и самых важных работ автора – макет памятника знаменитому генералу, Герою России Минигали Шаймуратову. В настоящее время в мастерской Салавата Щербакова идет работа над созданием постамента, открытие которого запланировано на Советской площади Уфы. 

Фильм, я бы сказал, эпохальный: не каждому художнику удается иметь такой фильм. Мастерство тех людей, кто его создавал, безусловное. Я думаю, этот фильм будет одним из лучших, характеризующих наше искусство и конкретного мастера, носителя этой культуры, искусства, традиций, патриотизма – Салавата Александровича Щербакова.

Игорь Воскресенский, вице-президент Союза архитекторов России
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