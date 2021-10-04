В Москве презентовали фильм о легендарном скульпторе Салавате Щербакове

Когда ко мне с этим обратились, это было для меня и почетно, и как-то непривычно, потому что наша работа обычно проходит где-то в мастерской, в тишине, не на сцене. А тут вдруг такой интерес, и мне было приятно, что я могу многое узнать и многое рассказать о профессии, о башкирском наследии.

Салават Щербаков, народный художник России, скульптор