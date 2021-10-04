«Жизель Ботаническая»: на сцене Башоперы показали спектакль об уфимской балерине

В Башкирском театре оперы и балета прошел показ спектакля «Жизель Ботаническая». Постановка на уфимской сцене – результат совместной работы артистов Башоперы и Стерлитамакского русского драматического театра.

В Стерлитамаке премьера спектакля прошла в начале года. В уфимском варианте игру актеров сопровождает симфонический оркестр, а роль балерины Жизель исполняет прима Театра оперы и балета Гульсина Мавлюкасова. Спектакль поставлен питерским режиссером Дмитрием Егоровым.

История разворачивается в послевоенном Ленинграде. Работницы древнейшей профессии берут на себя заботу о дочери погибшей коллеги и, видя ее танцевальный талант, помогают ей поступить в училище.

Завершается спектакль тем, что юное дарование приглашают танцевать в Уфу, в Театр оперы и балета. Стерлитамакским актерам потребовалась всего одна репетиция, чтобы освоится на уфимской сцене.