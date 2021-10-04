Минздрав Башкирии назвал районы, в которых фиксируется низкий темп вакцинации

Сегодня, 4 октября, в информационном агентстве «Башинформ» прошёл брифинг по теме изменений в указ о повышенной готовности и текущей эпидситуации в регионе.

Стало известно, в каких районах фиксируется низкий темп вакцинации от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что в общем срезе выявлено 5 таких субъектов: Иглинский, Бурзянский, Белорецкий районы, Сибай и ЗАТО Межгорье.

Также отмечено, что несколько крупных предприятий Белорецка намерено отказываются от вакцинации. Министр здравоохранения назвал причину такого явления.