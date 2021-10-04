В Минздраве Башкирии сообщили о вакцинации от коронавируса подростков

Раньше в первую и вторую волну более 90% детей болели бессимптомно. Сейчас дети болеют тяжело, в основном это подростки. Они проходят лечение в специальных отделениях на базе Республиканской инфекционной больницы, других инфекционных госпиталей. Кроме того, есть инфицированные среди новорожденных — на сегодняшний день в реанимации новорожденных находятся на лечении 12 малышей до 1 месяца.

Максим Забелин, министр здравоохарнения РБ