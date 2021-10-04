В Минздраве Башкирии сообщили о вакцинации от коронавируса подростков

Сегодня, 4 октября, на брифинге в информационном агентстве «Башинформ» обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Башкирии.

Фото №1 - В Минздраве Башкирии сообщили о вакцинации от коронавируса подростков

Министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что в России планируется вакцинация от коронавируса подростков. Число заболевших среди детей продолжает расти, а вакцинация остаётся единственным способом замедлить распространение инфекции.

На данный момент заканчивается регистрация вакцины от коронавируса для подростков. Клинические испытания проводились на добровольцах 12-17 лет.

Раньше в первую и вторую волну более 90% детей болели бессимптомно. Сейчас дети болеют тяжело, в основном это подростки. Они проходят лечение в специальных отделениях на базе Республиканской инфекционной больницы, других инфекционных госпиталей. Кроме того, есть инфицированные среди новорожденных — на сегодняшний день в реанимации новорожденных находятся на лечении 12 малышей до 1 месяца.

Максим Забелин, министр здравоохарнения РБ 
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