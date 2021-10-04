В Минздраве Башкирии сообщили о вакцинации от коронавируса подростков

Сегодня, 4 октября, на брифинге в информационном агентстве «Башинформ» обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Башкирии.
Министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что в России планируется вакцинация от коронавируса подростков. Число заболевших среди детей продолжает расти, а вакцинация остаётся единственным способом замедлить распространение инфекции.
На данный момент заканчивается регистрация вакцины от коронавируса для подростков. Клинические испытания проводились на добровольцах 12-17 лет.