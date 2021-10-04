В Башкирии реконструируют здания культуры в сёлах

О благоустройстве домов культуры и просвещения в республике глава региона сообщил в своих социальных сетях. Как отметил Радий Хабиров, в текущем году отремонтированы 8 зданий в разных районах Башкортостана. Среди них – Балтачевский, Бижбулякский, Бурзянский, Зилаирский, Чекмагушевский и другие.
На данный момент завершён капитальный ремонт дворца культуры в селе Нижнее Аврюзово Альшеевского района. В клубе заменили окна и внутреннюю отделку. Также строители обновили крышу здания, зрительный зал, территорию для занятий танцами и музыкой.
До конца года еще три СДК построят в нескольких районах Башкирии.