В Уфе на одной из оживленных магистралей устроили ночные гонки

Сегодня, 4 октября, глубокой ночью неизвестные устроили гонки на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Пресс-служба МВД по Башкирии прокомментировала произошедшее.

Пользователи социальных сетей сообщают, что гонщики устроили заезд на 402 метра по двум крайним полосам справа. В гонках, по предварительной информации, участвовали около 80 машин, а в целом на зрелище собрались посмотреть 200 автомобилей.

Как сообщают представители правоохранительных органов, по данному факту проводится проверка. При выявлении нарушений правил дорожного движения виновников привлекут к административной ответственности. По проспекту расположены камеры видеонаблюдения, по которым можно установить машины и личности автовладельцев.