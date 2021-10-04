Житель Башкирии скрывался от наказания в Нижегородской области

В Уфе раскрылось убийство шестилетней давности. По данным следствия, в мае 2015 года подозреваемый распивал алкоголь со знакомыми. Увидев проходящего мимо человека, начал ругаться с ним. Прохожему удалось убежать.
Однако на этом преступник не остановился и, дождавшись другого, избил его. После совершённого мужчина покинул место происшествия. Потерпевшего доставили в больницу, но он скончался. Ему было 33 года.
Предполагается, что преступником может быть 39-летний житель уфимского микрорайона Инорс. По оперативным данным, он мог иметь судимость ранее. Подозреваемый определённое время находился в розыске. Однако недавно сотрудники правоохранительных органов выяснили, что уфимец живёт около монастыря в Нижегородской области. Мужчину задержали. Свою вину он признал. Сейчас он находится под стражей.