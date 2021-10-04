Житель Башкирии скрывался от наказания в Нижегородской области

В Уфе раскрылось убийство шестилетней давности. По данным следствия, в мае 2015 года подозреваемый распивал алкоголь со знакомыми. Увидев проходящего мимо человека, начал ругаться с ним. Прохожему удалось убежать.

Однако на этом преступник не остановился и, дождавшись другого, избил его. После совершённого мужчина покинул место происшествия. Потерпевшего доставили в больницу, но он скончался. Ему было 33 года.