В Башкирии только 30% болельщиков смогут пройти в здания стадионов

Стадионы можно будет заполнить на 30%. Болельщиков пустят на просмотр спортивных игр только при наличии справки о перенесённом заболевании или сертификата о вакцинации.
О нововведениях сообщили на брифинге. По мнению заместителя руководителя управления Роспотребнадзора региона Галины Перминой, необходимо добиться создания коллективного иммунитета. Для этого нужно ограничить контакты, а также исключить риски заражения людей вирусом в общественных местах.
Мероприятия разрешены исключительно с количеством участников до 500 человек. Важным условием проведения подобных масштабных событий является разграничение потоков, обязательная социальная дистанция и разные временные интервалы пребывания жителей региона в местах массового скопления людей.