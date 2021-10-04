В Башкирии только 30% болельщиков смогут пройти в здания стадионов

Стадионы можно будет заполнить на 30%. Болельщиков пустят на просмотр спортивных игр только при наличии справки о перенесённом заболевании или сертификата о вакцинации.

О нововведениях сообщили на брифинге. По мнению заместителя руководителя управления Роспотребнадзора региона Галины Перминой, необходимо добиться создания коллективного иммунитета. Для этого нужно ограничить контакты, а также исключить риски заражения людей вирусом в общественных местах.