Новые ограничения и вакцинация: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов лично проконтролировать исполнение антиковидных мер, которые вступили в силу с сегодняшнего дня. Об этом глава Башкортостана заявил на оперативном совещании в правительстве. Напомним, новые ограничения заработают поэтапно. Следующие вступят в силу с 12 и 18 октября. Поручение принято к исполнению и уже сегодня выезды прошли в районах.

Радий Хабиров потребовал проконтролировать исполнение антиковидных мер в муниципалитетах. С этого началось оперативное совещание в правительстве Башкортостана. С 4 октября вход в государственные учреждения культуры возможен при предъявлении справки о вакцинации от коронавируса или документа о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. С 12 октября аналогичные требования будут в отношении торговых центров и пассажирских перевозок, с 18 октября – при посещении салонов красоты, косметических, СПА и массажных салонов, соляриев, бань и других объектов.

Я прошу сегодня же глав муниципалитетов лично посмотреть – подчеркиваю, лично – как выполняется указ в части 4 в отношении государственных и муниципальных, и лично пойти по музеям, выставочным залам, библиотекам, театрам, кинотеатрам, которые находятся на вашей территории, и посмотреть, как люди поняли и как это исполняется. Когда 12-е наступит, соответственно, 12-го тоже пойти. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов выполнять поручение Радия Хабирова отправился сразу после совещания в режиме ВКС. Масочный режим, наличие антисептиков и термометрия – все эти требования Роспотребнадзора выполняются и за время пандемии уже отработаны.

Также проверки состоялись в Нефтекамске. Городской центр культуры – одна из первых точек. Введенные ограничения – это вынужденная мера, так как в республике резко снизились темпы вакцинации, а заболеваемость растет день ото дня.

Если летом мы показывали хороший темп – вакцинация у нас была таким трендом, наши жители активно шли. То сейчас, к сожалению, другая ситуация. Больницы наши столкнулись с наплывом заболевших. Эльдар Валидов, исполняющий обязанности главы администрации г. Нефтекамск

Также на заседании в правительстве Радий Хабиров поручил сформировать дорожную карту по развитию сотрудничества с Казахстаном. Делегация республики посетила Нур-Султан на прошлой неделе. В рамках визита деловые круги Башкортостана провели более 250 встреч с бизнесом Казахстана. По итогам переговоров были подписаны пять соглашений о сотрудничестве, договор на поставку продукции и дилерский договор. Глава Башкортостана поручил создать условия для совместных экономических, образовательных и цифровых проектов.