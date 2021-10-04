Новые ограничения и вакцинация: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов лично проконтролировать исполнение антиковидных мер, которые вступили в силу с сегодняшнего дня. Об этом глава Башкортостана заявил на оперативном совещании в правительстве. Напомним, новые ограничения заработают поэтапно. Следующие вступят в силу с 12 и 18 октября. Поручение принято к исполнению и уже сегодня выезды прошли в районах.
Радий Хабиров потребовал проконтролировать исполнение антиковидных мер в муниципалитетах. С этого началось оперативное совещание в правительстве Башкортостана. С 4 октября вход в государственные учреждения культуры возможен при предъявлении справки о вакцинации от коронавируса или документа о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. С 12 октября аналогичные требования будут в отношении торговых центров и пассажирских перевозок, с 18 октября – при посещении салонов красоты, косметических, СПА и массажных салонов, соляриев, бань и других объектов.
Глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов выполнять поручение Радия Хабирова отправился сразу после совещания в режиме ВКС. Масочный режим, наличие антисептиков и термометрия – все эти требования Роспотребнадзора выполняются и за время пандемии уже отработаны.
Также проверки состоялись в Нефтекамске. Городской центр культуры – одна из первых точек. Введенные ограничения – это вынужденная мера, так как в республике резко снизились темпы вакцинации, а заболеваемость растет день ото дня.
Также на заседании в правительстве Радий Хабиров поручил сформировать дорожную карту по развитию сотрудничества с Казахстаном. Делегация республики посетила Нур-Султан на прошлой неделе. В рамках визита деловые круги Башкортостана провели более 250 встреч с бизнесом Казахстана. По итогам переговоров были подписаны пять соглашений о сотрудничестве, договор на поставку продукции и дилерский договор. Глава Башкортостана поручил создать условия для совместных экономических, образовательных и цифровых проектов.
84,5 процента переписчиков вакцинированы от коронавируса, а Башкортостан готов к проведению Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября. На переписных участках будут ежедневно проводить уборку, проветривать помещения, контролировать соблюдение социальной дистанции и других необходимых мер. Также жители могут заполнить анкеты удаленно, на Госуслугах.