В Башкирии водитель, насмерть сбивший двух пешеходов, сдался полиции

Явился с повинной. Водитель автомобиля «Лада Приора», накануне сбивший насмерть двух жителей села Бижбуляк, добровольно сдался полиции. По словам очевидцев, в момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Это же подтвердил и сам задержанный.

В ходе допроса он также отметил, что сбежал с места аварии, испугавшись последствий. Ночь он провёл в лесу, потом прятался в бане у родственников. Но осознав свою вину, решил сдаться добровольно. Погибшим пешеходам было по 43 года.

Они вышли, не видно было. Дал по тормозам, не успел и сбил. – С какой скоростью ехали? – 90-100, наверное. Потом перевернулись, еле вышел в состоянии аффекта. Алексей Варфоломеев, задержанный

Ещё один смертельный наезд зафиксирован сегодня в Уфимском районе. На автодороге М5-Уптино неустановленный водитель при выезде с прилегающей территории сбил 85-летнего уфимца. В результате аварии пешеход скончался от полученных травм. Водитель с места ДТП скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан на территории Самарской области.