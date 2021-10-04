Жители Башкирии жалуются на ухудшение здоровья из-за майнинговой фермы

Майнинговая ферма отравляет жизнь людям в Иглинском районе. По соседству рядом с их домами предприниматель возвел небольшое здание, похожее на теплицу, где круглосуточно и круглогодично работает дорогостоящее оборудование, которое приносит немалую прибыль. От шума и гула в поселке то и дело случаются перебои с электричеством. Кроме того, люди стали жаловаться на головные боли.
Вот так сейчас выглядит майнинговая ферма, которая находится в коттеджном поселке Белая Усадьба. Внутри вместо скотины – дорогостоящее оборудование, а вместо корма для животных – киловатты дорогой электроэнергии.
Ферму построили год назад. С того момента сельчане говорят, что живут словно под турбиной самолета. Работает оборудование 365 дней в году, 24 на 7 – его бесперебойности можно только позавидовать.
Энергию предприимчивые майнеры, как ненасытные вампиры, сосут из этой подстанции, которую установили неподалеку. Из-за того, что криптобизнесмены неправильно рассчитали мощность, в селе периодически случаются перебои с электричеством. У местных жителей то и дело перегорает бытовая техника. А соседей начали мучать головные боли.
Люди пытались мирно решить проблему с майнерами. Но те не собираются закрывать свою ферму. Дело ведь прибыльное. Они, наоборот, лишь наращивают мощности.
Оборудование для майнинга имеет свойство нагреваться, поэтому ему требуются кулеры – системы охлаждения. Они и создают тот самый шум, который беспокоил жителей. Криптовалютные предприниматели сейчас снизили уровень шума, но и погода на улице стоит прохладная.
Мы попытались поговорить с хозяином участка, но он от комментариев отказался. Слово держал его сын, который представился охранником.
Специалисты уверены, что проблемы у соседей предпринимателей только начинаются. На сегодняшний день рынок производства криптовалют – так называемых майнинг-ферм – никак не регулируется. Они не запрещены, но и не разрешены официально.
Пока соседи борются с электронной фермой как могут. Вызвали полицейских. Те взяли объяснение. После этого собираются писать заявление в Роспотребнадзор, чтобы специалисты с помощью приборов измерили уровень шума. Только если он превысит норму, можно будет принять меры против нарушителя тишины.