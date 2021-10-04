Жители Башкирии жалуются на ухудшение здоровья из-за майнинговой фермы

Майнинговая ферма отравляет жизнь людям в Иглинском районе. По соседству рядом с их домами предприниматель возвел небольшое здание, похожее на теплицу, где круглосуточно и круглогодично работает дорогостоящее оборудование, которое приносит немалую прибыль. От шума и гула в поселке то и дело случаются перебои с электричеством. Кроме того, люди стали жаловаться на головные боли.

Вот так сейчас выглядит майнинговая ферма, которая находится в коттеджном поселке Белая Усадьба. Внутри вместо скотины – дорогостоящее оборудование, а вместо корма для животных – киловатты дорогой электроэнергии.

Там морской контейнер, разделённый на ячейки, и стоит оборудование, похожее на АСИКи для майнинга, двери пробиты с двух сторон для вентиляции, как я понял. Рустем Шайхутдинов

Ферму построили год назад. С того момента сельчане говорят, что живут словно под турбиной самолета. Работает оборудование 365 дней в году, 24 на 7 – его бесперебойности можно только позавидовать.

Начинаем выяснять, куда же эта ЛЭП ведет, приходим, смотрим: трансформатор, который стоит на пожарном проезде. Так мы начинаем понимать, куда такие мощности. Выясняется, что здесь у нас ферма. Александр Зычков

Энергию предприимчивые майнеры, как ненасытные вампиры, сосут из этой подстанции, которую установили неподалеку. Из-за того, что криптобизнесмены неправильно рассчитали мощность, в селе периодически случаются перебои с электричеством. У местных жителей то и дело перегорает бытовая техника. А соседей начали мучать головные боли.

Я просыпаюсь от сильной головной боли, плюс звук такой пеленговал, как во время охоты на лис – такой пиу-пиу. У меня ухудшилось здоровье, сейчас я обратилась к врачам, выясняем причину. Татьяна Микрюкова

Мне мешает вот этот шум, вибрации, я купила участок, чтобы дышать свежим воздухом, и вместо пения птичек мы вот этот шум слышим. Светлана Рамазанова

Люди пытались мирно решить проблему с майнерами. Но те не собираются закрывать свою ферму. Дело ведь прибыльное. Они, наоборот, лишь наращивают мощности.

Оборудование для майнинга имеет свойство нагреваться, поэтому ему требуются кулеры – системы охлаждения. Они и создают тот самый шум, который беспокоил жителей. Криптовалютные предприниматели сейчас снизили уровень шума, но и погода на улице стоит прохладная.

Мы попытались поговорить с хозяином участка, но он от комментариев отказался. Слово держал его сын, который представился охранником.

Специалисты уверены, что проблемы у соседей предпринимателей только начинаются. На сегодняшний день рынок производства криптовалют – так называемых майнинг-ферм – никак не регулируется. Они не запрещены, но и не разрешены официально.

Люди пытаются электричество дешевле получить, как-то украсть, но это, конечно, незаконные пути. Я никому не советую этим заниматься. Есть случаи, когда люди не выплачивают налоги. Вадим Валеев, эксперт по криптовалютам и инвестициям