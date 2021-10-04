Стоматолог из Уфы рассказала о спасении малышки на борту самолета

Ангел-хранитель в лице стоматолога. Врач из Уфы спасла жизнь маленькой пассажирке авиарейса Анталья – Москва. Спустя два часа после взлёта у годовалой малышки случился приступ.

Девочка потеряла сознание, произошли западание языка, остановка дыхания и сердца, начались судороги и посинение. По словам Гузелии Валеевой, чтобы реанимировать девочку, пришлось делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Ребенка удалось вернуть к жизни, но спустя время приступ повторился. Врач повторила свои действия.

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Лайнер совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону, где пациента уже ждал реанимобиль. Сейчас жизнь девочки вне опасности. 

Я не считаю это героическим поступком, наверное, любой доктор на моем месте сделал бы все возможное, чтобы спасти жизнь пациента. С таким приходилось сталкиваться, но не на борту, где нет никаких инструментов, нет медперсонала и всего того, что способствовало бы скорейшему выздоровлению пациента и приведению его в чувство.  

Гузелия Валеева, врач-стоматолог филиала стоматологической поликлиники №2 г. Уфы
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