Стоматолог из Уфы рассказала о спасении малышки на борту самолета

Ангел-хранитель в лице стоматолога. Врач из Уфы спасла жизнь маленькой пассажирке авиарейса Анталья – Москва. Спустя два часа после взлёта у годовалой малышки случился приступ.
Девочка потеряла сознание, произошли западание языка, остановка дыхания и сердца, начались судороги и посинение. По словам Гузелии Валеевой, чтобы реанимировать девочку, пришлось делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Ребенка удалось вернуть к жизни, но спустя время приступ повторился. Врач повторила свои действия.
Лайнер совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону, где пациента уже ждал реанимобиль. Сейчас жизнь девочки вне опасности.