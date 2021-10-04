Стоматолог из Уфы рассказала о спасении малышки на борту самолета

Я не считаю это героическим поступком, наверное, любой доктор на моем месте сделал бы все возможное, чтобы спасти жизнь пациента. С таким приходилось сталкиваться, но не на борту, где нет никаких инструментов, нет медперсонала и всего того, что способствовало бы скорейшему выздоровлению пациента и приведению его в чувство.

Гузелия Валеева, врач-стоматолог филиала стоматологической поликлиники №2 г. Уфы