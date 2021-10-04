В Уфе провели операцию на сердце 2-летней девочке с редким диагнозом

Остановка сердца в 2 года. В Башкортостане прооперировали малышку с редким диагнозом: аневризма правого предсердия. Во всём мире, по словам специалистов, зафиксировано не больше 60 таких пациентов. Уфимские медики спасли одного из них.
5-летняя Самира понимает, её младшая сестрёнка Арина повторяет за ней каждый шаг, поэтому шаг этот не должен быть быстрым. Опасно для здоровья. На чаше весов жизнь 2-летней малышки. У Арины аневризма сердца. Главный моторчик крохотного организма мог остановиться в любой момент. Даже после банальной игры в догонялки.
О страшном диагнозе Хамидуллины узнали ещё до рождения: на третьем триместре врачи заявили, что у малышки патология сердца. С первых дней кроха жила на препаратах, таблетки – как часть трапезы. Арина находилась под наблюдением медиков. И вот в конце лета родители стали замечать: у ребёнка появилась сильная одышка.
Операция проходила 4 часа. Хирурги уменьшали правое предсердие малышки. Оно сильно увеличилось и давило на другие органы.
Впервые врождённая аневризма правого предсердия была описана в научной литературе в 1955 году. С того момента, по информации медиков, в мире зафиксировано не больше 60 таких пациентов. Из них 37 были прооперированы.