В Башкирии до конца года благоустроят 140 дворовых территорий

До конца года в Башкортостане благоустроят 140 дворовых территорий. Об этом на оперативном совещании сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ республики Алан Марзаев. Планы реализации программы «Башкирские дворики» уже завершены на 99%.

Двор мечты. Именно так отзываются о своих придомовых территориях жители Кумертау. Но чтобы дождаться перемен к лучшему, пришлось потерпеть и для начала на общем собрании собственников МКД принять решение об участии в республиканской программе. Теперь, когда работы завершены, детей сложно завести домой с прогулки, признаются горожане.

Летом у нас были ремонтные работы, детям негде было играть, мы ездили в парк играть. Я считаю, это стоило переждать, в данный момент мы имеем такой красивый дворик, и наши дети радуются, играют здесь. Порадовали и родителей, взрослых, думаю, что окружающие ходят именно к нам теперь. Альбина Абсалямова, жительница г. Кумертау

На реализацию программы в Кумертау выделено 42 миллиона рублей. При этом не только построили современные детские и спортивные площадки, но и организовали парковочные места для автомобилей, установили малые архитектурные формы и даже проложили новую беговую дорожку. Учитывались все пожелания местных жителей.

Сложности были в изменении проекта неоднократные. Одни жители хотели, чтобы парковка увеличилась, чтобы она была, другие – чтобы не была, в итоге мы нашли общий язык. Если мы посмотрим, двор изменился коренным образом: то, что было, то, что стало – дети играют, катаются на качелях, ребята играют в мячик на площадке, специально подготовленной, в волейбол возможно, в баскетбол играть. Вячеслав Воронцов, подрядчик

Праздничное открытие «башкирского дворика» состоялось и в Дёмском районе Уфы. На благоустройство общей территории четырёх многоквартирных домов по улице Левитана выделено порядка 30 миллионов рублей. И если кумертауцы гордятся беговой дорожкой, демчане считают изюминкой фонтан посреди двора. Его включат следующей весной. Пока же дети могут развлечься на новой площадке.

Сначала вообще ничего не было: ни дорог, ни тротуаров. Людям ходить было негде, по проезжей части шли. Спортивные площадки нам сделали, сразу 4 двора благоустроили. Просто грандиозный проект был, 5 месяцев мы его делали. Кое-что переделывали, конечно, проект переделывали. Прямо по ходу решали все вопросы с проектировщиками. Очень много нам помогала и администрация Дёмского района. Зиля Ганеева, председатель совета дома №38/3 по ул. Левитана