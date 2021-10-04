В Башкирии до конца года благоустроят 140 дворовых территорий

До конца года в Башкортостане благоустроят 140 дворовых территорий. Об этом на оперативном совещании сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ республики Алан Марзаев. Планы реализации программы «Башкирские дворики» уже завершены на 99%.
Двор мечты. Именно так отзываются о своих придомовых территориях жители Кумертау. Но чтобы дождаться перемен к лучшему, пришлось потерпеть и для начала на общем собрании собственников МКД принять решение об участии в республиканской программе. Теперь, когда работы завершены, детей сложно завести домой с прогулки, признаются горожане.
На реализацию программы в Кумертау выделено 42 миллиона рублей. При этом не только построили современные детские и спортивные площадки, но и организовали парковочные места для автомобилей, установили малые архитектурные формы и даже проложили новую беговую дорожку. Учитывались все пожелания местных жителей.
Праздничное открытие «башкирского дворика» состоялось и в Дёмском районе Уфы. На благоустройство общей территории четырёх многоквартирных домов по улице Левитана выделено порядка 30 миллионов рублей. И если кумертауцы гордятся беговой дорожкой, демчане считают изюминкой фонтан посреди двора. Его включат следующей весной. Пока же дети могут развлечься на новой площадке.
Но даже после реализации проекта «Башкирские дворики» демчане не останавливаются на достигнутом. Сообща приняли решение подать документы на участие в конкурсе «Лучший двор». В случае победы полагается один миллион рублей. Призовые хотят направить на общедомовые нужды.