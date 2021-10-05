Рецидивист из Башкирии избил собственную мать

59-летняя жительница Мелеузовского района Башкирии обратилась в полицию и сообщила, что на нее напал собственный сын. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Фото №1 - Рецидивист из Башкирии избил собственную мать

По предварительным данным, домой к женщине пришел 31-летний сын в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разговора он начал просить у матери деньги в размере 10 тысяч рублей. Женщина не поддавалась на уговоры, тогда великовозрастный детина нашел деревянную палку и нанес множественные ушибы по голове, туловищу и рукам родительницы. Сумев отбиться от разъяренного сына, несчастная покинула жилье. Женщина побежала в больницу, сообщение о происшествии поступило и в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии

Сотрудники полиции задержали 31-летнего сына заявительницы, который спал к моменту задержания. Он признался, что ему были нужны деньги для того, чтобы скрыться в другом городе за ранее совершенную кражу. Более того, ранее мужчина был дважды судим за угрозу убийством и убийство.

Задержанный раскаялся в содеянном. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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