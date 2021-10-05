Рецидивист из Башкирии избил собственную мать

59-летняя жительница Мелеузовского района Башкирии обратилась в полицию и сообщила, что на нее напал собственный сын. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Сотрудники полиции задержали 31-летнего сына заявительницы, который спал к моменту задержания. Он признался, что ему были нужны деньги для того, чтобы скрыться в другом городе за ранее совершенную кражу. Более того, ранее мужчина был дважды судим за угрозу убийством и убийство.
Задержанный раскаялся в содеянном. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.