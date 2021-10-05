Рецидивист из Башкирии избил собственную мать

По предварительным данным, домой к женщине пришел 31-летний сын в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разговора он начал просить у матери деньги в размере 10 тысяч рублей. Женщина не поддавалась на уговоры, тогда великовозрастный детина нашел деревянную палку и нанес множественные ушибы по голове, туловищу и рукам родительницы. Сумев отбиться от разъяренного сына, несчастная покинула жилье. Женщина побежала в больницу, сообщение о происшествии поступило и в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии