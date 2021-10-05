В Уфе стартовали инструкторско-методические сборы для военных учебных центров

Совершенствовать систему военной подготовки в вузах. В Уфе стартовал инструкторско-методический сбор для военных учебных центров. Представители более 20 высших учебных заведений собрались в стенах Уфимского государственного авиационного университета.
В мероприятии также принимают участие представители управления кадров Воздушно-космических сил России. Кстати, УГАТУ является единственным вузом в Башкортостане, осуществляющим военное обучение студентов по программам подготовки кадровых офицеров, офицеров и солдат запаса.