В Уфе стартовали инструкторско-методические сборы для военных учебных центров

Эти мероприятия ежегодные, собираются все военные учебные центры при вузах в подчинении воздушно-космических сил. Решаем все проблемные вопросы, делимся опытом как боевой подготовки, так и профессионально-должностной и по учебной и методической работе.

Марат Фархиев, заместитель начальника военного учебного центра при Уфимском государственном авиационном техническом университете