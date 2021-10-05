В Уфе стартовали инструкторско-методические сборы для военных учебных центров

Совершенствовать систему военной подготовки в вузах. В Уфе стартовал инструкторско-методический сбор для военных учебных центров. Представители более 20 высших учебных заведений собрались в стенах Уфимского государственного авиационного университета. 

В мероприятии также принимают участие представители управления кадров Воздушно-космических сил России. Кстати, УГАТУ является единственным вузом в Башкортостане, осуществляющим военное обучение студентов по программам подготовки кадровых офицеров, офицеров и солдат запаса.

Эти мероприятия ежегодные, собираются все военные учебные центры при вузах в подчинении воздушно-космических сил. Решаем все проблемные вопросы, делимся опытом как боевой подготовки, так и профессионально-должностной и по учебной и методической работе.

Марат Фархиев, заместитель начальника военного учебного центра при Уфимском государственном авиационном техническом университете
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