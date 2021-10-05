В Уфе открылась фотовыставка «Герои Красной зоны»

Фотографу предстояло на личном опыте узнать, что такое борьба за жизнь. После госпитализации в ковид-госпитале и тяжелого восстановления, он получил доступ в «красную зону». Через объектив камеры и защитные очки противочумного костюма он наблюдал за рабочими буднями врачей клиники Башкирского государственного медицинского университета, Республиканской клинической больницы имени Куватова и Зубовской инфекционной больницы.