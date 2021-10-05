В Уфе открылась фотовыставка «Герои Красной зоны»

Выставка «Герои Красной зоны» открылась в Республиканском  музее боевой славы. Экспозиция Тагира Чанышева посвящена самоотверженному труду медицинских работников в период пандемии.

Фотографу предстояло на личном опыте узнать, что такое борьба за жизнь. После госпитализации в ковид-госпитале и тяжелого восстановления, он получил доступ в «красную зону». Через объектив камеры и защитные очки противочумного костюма он наблюдал за рабочими буднями врачей клиники Башкирского государственного медицинского университета, Республиканской клинической больницы имени Куватова и Зубовской инфекционной больницы.

Эти фотографии действительно отражают чувства – боль и в тоже время надежду жить. И самое главное, здесь можно увидеть глаза, взгляд врачей и видеть, как они работают.

Тагир Чанышев, фотохудожник
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