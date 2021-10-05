В Минздраве Башкирии объяснили, почему вакцинированные заражаются коронавирусом

В Министерстве здравоохранения Башкирии объяснили, почему вакцинированные заражаются коронавирусной инфекцией.
Вчера, четвертого октября, в агентстве "Башинформ" состоялся брифинг. Как сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин, несмотря на вакцинацию, болеют лица, имеющие тяжелую патологию. Однако следует отметить, что, имея прививку, болезнь протекает легкой и средней форме.
Также Забелин подчеркнул, что доля вакцинированных среди общего числа заболевших коронавирусом не превышает 4%.