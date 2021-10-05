В Минздраве Башкирии объяснили, почему вакцинированные заражаются коронавирусом

Среди тех, кто находится на стационарном лечении в инфекционных госпиталях, доля вакцинированных существенно меньше — не более 0,3%. По общему числу заболевших это самая минимальная цифра. По мнению экспертов, вакцинация является надежным способом профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, профилактики тяжелого течения заболеваний, различных осложнений. Сейчас на территории республики среди пациентов с тяжелым течением болезни, находящихся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, вакцинированных нет.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии