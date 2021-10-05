В Минздраве Башкирии объяснили, почему вакцинированные заражаются коронавирусом

В Министерстве здравоохранения Башкирии объяснили, почему вакцинированные заражаются коронавирусной инфекцией.

Фото №1 - В Минздраве Башкирии объяснили, почему вакцинированные заражаются коронавирусом

Вчера, четвертого октября, в агентстве "Башинформ" состоялся брифинг. Как сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин, несмотря на вакцинацию, болеют лица, имеющие тяжелую патологию. Однако следует отметить, что, имея прививку, болезнь протекает легкой и средней форме.

Также Забелин подчеркнул, что доля вакцинированных среди общего числа заболевших коронавирусом не превышает 4%. 

Среди тех, кто находится на стационарном лечении в инфекционных госпиталях, доля вакцинированных существенно меньше — не более 0,3%. По общему числу заболевших это самая минимальная цифра. По мнению экспертов, вакцинация является надежным способом профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, профилактики тяжелого течения заболеваний, различных осложнений. Сейчас на территории республики среди пациентов с тяжелым течением болезни, находящихся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, вакцинированных нет.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии
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