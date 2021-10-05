В Уфе презентовали учебное пособие «Башкирский язык. Новый взгляд»

«Башкирский язык. Новый взгляд» представляет собой коммуникативно-ориентированное учебное пособие для интенсивного овладения башкирским языком, рассчитанное на аудиторное освоение под руководством преподавателя как в условиях языковой среды, так и вне ее. Пособие включает семь тематических разделов и три приложения. Новизна учебника заключается также в коммуникативном, лингвокультурологическом подходе к изучению башкирского языка.