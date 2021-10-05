В Уфе открылась выставка архивных фотоматериалов о битве под Москвой

В Республиканском музее Боевой Славы открылась выставка архивных фотоматериалов, которые рассказывают о битве под Москвой. Она стала главным военным событием первого года войны.

Реализация плана «Тайфун» немецким командованием была начата 30 сентября 1941 года. В Москве объявили осадное положение. Снимки представлены музеями и архивами Москвы. На фото изображены, к примеру, спрятанный Кремль – его выкрасили в серый цвет, а башни изменили под фасады жилых домов. Посетители смогут увидеть личные вещи бойцов, их письма с фронта и предметы быта. 

Жители города строили окопы, ограждения, готовились к обороне, Кремль был замаскирован, что мы видим на баннере. Также солдаты вели ожесточенные бои. Выставка будет работать до 30 января 2022 года, мы приглашаем жителей и гостей нашего города посетить наш музей.

Алина Минниахметова, заведующая отделом Республиканского музея Боевой Славы
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