Спасателей Башкирии могут освободить от ответственности за ущерб

Существенно меняются положения, регулирующие ответственность спасателей. Разработанный нами законопроект предусматривает, что члены аварийно-спасательных подразделений освобождаются от ответственности за ущерб, который может быть нанесен в ходе проведения спасательных операций. В экстремальных ситуациях порой приходится принимать решения, сопряженные с высоким риском для здоровья и имущества спасаемых людей. Если такие решения не превышают пределов крайней необходимости, а риск оправдан, то спасатели не будут отвечать за последствия. Очень важно, чтобы они не боялись брать ответственность на себя и могли с учетом объективных рисков принимать своевременные и грамотные решения. Это же относится и к рядовым спасателям. Они должны быстро ориентироваться в ситуации и действовать максимально рационально, руководствуясь главной целью — спасением жизни.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ