Спасателей Башкирии могут освободить от ответственности за ущерб

В Башкирии спасателей могут освободить от ответственности за причиненный ущерб имуществу или здоровью в условиях оправданного риска.

Фото №1 - Спасателей Башкирии могут освободить от ответственности за ущерб

В частности, депутаты Госсобрания РБ рассмотрят закон «О республиканских профессиональных аварийно-спасательных службах и республиканских профессиональных аварийно-спасательных формированиях в Республике Башкортостан».

В федеральном законодательстве уже были введены новые понятия: «оправданный риск» и «крайняя необходимость». Иногда спасателям в экстремальных ситуациях приходится идти на осознанный ущерб в благих целях.

Существенно меняются положения, регулирующие ответственность спасателей. Разработанный нами законопроект предусматривает, что члены аварийно-спасательных подразделений освобождаются от ответственности за ущерб, который может быть нанесен в ходе проведения спасательных операций. В экстремальных ситуациях порой приходится принимать решения, сопряженные с высоким риском для здоровья и имущества спасаемых людей. Если такие решения не превышают пределов крайней необходимости, а риск оправдан, то спасатели не будут отвечать за последствия. Очень важно, чтобы они не боялись брать ответственность на себя и могли с учетом объективных рисков принимать своевременные и грамотные решения. Это же относится и к рядовым спасателям. Они должны быстро ориентироваться в ситуации и действовать максимально рационально, руководствуясь главной целью — спасением жизни.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
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