Спасателей Башкирии могут освободить от ответственности за ущерб

В Башкирии спасателей могут освободить от ответственности за причиненный ущерб имуществу или здоровью в условиях оправданного риска.
В частности, депутаты Госсобрания РБ рассмотрят закон «О республиканских профессиональных аварийно-спасательных службах и республиканских профессиональных аварийно-спасательных формированиях в Республике Башкортостан».
В федеральном законодательстве уже были введены новые понятия: «оправданный риск» и «крайняя необходимость». Иногда спасателям в экстремальных ситуациях приходится идти на осознанный ущерб в благих целях.