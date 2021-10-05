Родители убитой в Гае студентки из Башкирии узнали о ее смерти от журналистов

Родители одной из погибших в массовой резне в Гае узнали о смерти дочери от журналистов. Убитая горем семья Каримовых рассказала корреспонденту БСТ, что после случившегося следователи с ними не связывались. О том, что Адиля погибла, они узнали от звонка одного из журналистов известного печатного издания.