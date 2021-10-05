Родители убитой в Гае студентки из Башкирии узнали о ее смерти от журналистов

Родители одной из погибших в массовой резне в Гае узнали о смерти дочери от журналистов. Убитая горем семья Каримовых рассказала корреспонденту БСТ, что после случившегося следователи с ними не связывались. О том, что Адиля погибла, они узнали от звонка одного из журналистов известного печатного издания.

Родственники погибшей, живущие в Кугарчинском районе, хотят забрать вещи девушки из злополучной квартиры в Гае. По словам родителей, они до сих пор не получили свидетельство о смерти дочери.

Не верили, потому что каждый день разговаривали, все нормально было. Веселая была, жизнерадостная, хорошо училась, старалась. Оренбургские следователи с нами не связывались, только наши были.

Закия и Камил Каримовы, родители погибшей Адили

Предполагаемого убийцу уже доставили в здание суда. Сейчас мужчина ожидает своего процесса в конвойном помещении.

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