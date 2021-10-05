Подозреваемого в убийстве трёх студенток из Башкирии обвиняют по пяти статьям

Следственный комитет по Оренбургской области продолжает расследование страшного преступления. В города Гай были жестоко убиты три девушки 17, 19 и 20 лет из Башкирии.
Девочки были студентками медколледжа и вместе снимали квартиру, в которой 30 сентября и были убиты. Предполагаемый преступник поджег помещение, чтобы скрыть следы убийства.
Подозреваемым оказался 29-летний Александр Лазарев, окровавленные вещи которого были найдены недалеко от места происшествия. Он попытался скрыться на угнанной машине в Орске, но был задержан очевидцами.
Пресс-служба следственного комитета сообщает, что подозреваемый был допрошен, он дал показания по существу, проверка которых произведена на месте. Александра Лазарева обвиняют по пяти уголовным статьям: «убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», «изнасилование, соединенное с угрозой убийством», «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», «умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба» и «неправомерное завладение автомобилем».
Сообщается, что Лазарев признал вину в ходе следственных действий. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На вопросы журналистов подозреваемый не отвечает, извинения перед родственниками он не принес.