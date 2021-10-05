Подозреваемого в убийстве трёх студенток из Башкирии обвиняют по пяти статьям

Пресс-служба следственного комитета сообщает, что подозреваемый был допрошен, он дал показания по существу, проверка которых произведена на месте. Александра Лазарева обвиняют по пяти уголовным статьям: «убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», «изнасилование, соединенное с угрозой убийством», «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», «умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба» и «неправомерное завладение автомобилем».