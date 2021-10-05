В Башкирии растет число новорожденных, заболевших коронавирусом

В республике растёт число новорождённых с диагнозом «ковид». Для их лечения открыли специальное отделение на базе 17-й больницы. Недавно родившиеся крохи болеют иногда сильнее, чем их родители. Между тем в Башкортостане по-прежнему растёт количество смертей от инфекции. За минувшие сутки погибло 22 человека. При этом в регионе падают темпы вакцинации.

12 дней от роду и 40% поражения лёгких. Теперь ковид не щадит даже новорожденных. Заразили кроху его родители. К слову, взрослые перенесли инфекцию гораздо легче, чем малыш. Ребёнок уже несколько недель находится в реанимации на ИВЛ.

Первые крохи с подтверждённым коронавирусом появились в июле этого года. Их лечили в Республиканском инфекционном госпитале. В августе заболевших малышей стало больше. Было принято решение открыть для новорождённых детей с диагнозом «ковид» отдельное палаты на базе 17-й больницы. С тех пор сюда поступило уже порядка 35 малышей. Четыре крохи попали в реанимацию. И упорная борьба врачей за жизни маленьких пациентов дала свои результаты. 17 детей уже отправились домой.

Но врачи готовы ко всему. У каждой кровати – аппарат ИВЛ. На крайний случай. Непредсказуемый и коварный дельта-штамм уже показал: в реанимацию крохи могут попасть в любой момент.

Самым надёжным щитом от инфекции остаётся все та же вакцинация. Чтобы сдержать рост инфицированных среди детей, в стране планируется вакцинация подростков от COVID-19. Уже этим летом в России прошли клинические испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах от 12 до 17 лет.

Чтобы стабилизировать ситуацию власти поэтапно вводят ограничения. Справки с данными об отрицательных результатах ПЦР-теста можно предъявить в местах с кратковременным пребыванием: массажные и СПА-салоны, косметические кабинеты, то есть там, где нет скопления людей. Также ограничения коснутся концертов и спортивных мероприятий. На соревнования по футболу и хоккею болельщиков пустят только при наличии справок и сертификатов, а стадионы будут заполняться лишь на 30 процентов.