В Башкирии вакцинировались от коронавируса почти 1,2 млн человек

Напомним, всего в республике планируется вакцинировать почти 2,485 млн человек. Что касается вакцинации пожилого населения Башкирии, то на данный момент в регионе вакцинированы первым компонентом свыше 325 тысяч человек старше 60 лет. Вторым компонентом — свыше 295 тысяч человек.