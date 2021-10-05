В Башкирии вакцинировались от коронавируса почти 1,2 млн человек

На сегодняшний день в Башкирию поставлено свыше 1,855 доз вакцин от коронавируса. Всего в республике на данный момент работают 145 пунктов вакцинации, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Первым компонентом вакцинировались около 1,3 млн человек, что составляет 70% от общего числа поступивших вакцин. Полностью завершили вакцинацию 1,193 млн лиц - это около 92% от прошедших первый этап.
Напомним, всего в республике планируется вакцинировать почти 2,485 млн человек. Что касается вакцинации пожилого населения Башкирии, то на данный момент в регионе вакцинированы первым компонентом свыше 325 тысяч человек старше 60 лет. Вторым компонентом — свыше 295 тысяч человек.