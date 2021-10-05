Суд арестовал подозреваемого в убийстве студенток из Башкирии

Подозреваемого в жестком убийстве студенток из Башкирии в Оренбургской области арестовали на два месяца. 29-летний Александр Лазарев пробудет под арестом до 30 ноября.

Свою вину в ходе заседания Лазарев признал. В отношении него также были возбуждены ряд новых уголовных дел по следующим статьям: «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в том числе в отношении несовершеннолетней», «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба» и «Неправомерное завладение автомобилем».

Напомним, жесткое преступление потрясло всю страну на прошлой неделе. После пожара в одном из домов в Оренбургской области были обнаружены окровавленные тела трех девушек. Погибшие родом из Башкирии, в соседний регион они приехали на учебу в медколледже. Следователи нашли орудие преступления – нож, а после и главную улику, которая позволила выйти на след подозреваемого, – окровавленные вещи, принадлежащие ранее судимому за убийство Александру Лазареву. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность.